Дефицит продуктов в Запорожье может усугубиться из-за ожидаемого сокращения урожаев косточковых культур, что повлияет на сезонную доступность фруктов в торговых сетях, сообщает Politeka.
Аграрные аналитики прогнозируют в 2026 году резкое падение сбора абрикосов – до 40–60%. Для персиков также ожидается спад производства на уровне 30-50% по сравнению с предыдущими сезонами.
Основной причиной называют нестабильную погоду во время цветения. Весенние перепады температуры и кратковременные похолодания уменьшают количество завязей, что прямо влияет на будущий объем урожая.
Наиболее чувствительными к таким изменениям остаются южные и центральные регионы. Там косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на климатические колебания.
При значительных потерях рынка планируется частичное покрытие спроса за счет импорта из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако даже внешние поставки не гарантируют полный баланс предложения.
Ожидается также значительный рост цен: стоимость абрикосов и персиков может увеличиться на 20–80% в зависимости от объемов сбора и логистических затрат.
В этом контексте Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается в результате сочетания погодных рисков, сокращения внутреннего производства и ограниченных возможностей рынка быстро компенсировать потери.
Дальнейшее развитие ситуации будет напрямую зависеть от весенних климатических условий и стабильности аграрного производственного цикла.
Также следует отметить, что ситуация на рынке будет в дальнейшем формироваться под влиянием погодных факторов и динамики поставок.
Источник: agronews
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