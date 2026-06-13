Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как результат сочетания погодных рисков и других причин.

Дефицит продуктов в Запорожье может усугубиться из-за ожидаемого сокращения урожаев косточковых культур, что повлияет на сезонную доступность фруктов в торговых сетях, сообщает Politeka.

Аграрные аналитики прогнозируют в 2026 году резкое падение сбора абрикосов – до 40–60%. Для персиков также ожидается спад производства на уровне 30-50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Основной причиной называют нестабильную погоду во время цветения. Весенние перепады температуры и кратковременные похолодания уменьшают количество завязей, что прямо влияет на будущий объем урожая.

Наиболее чувствительными к таким изменениям остаются южные и центральные регионы. Там косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на климатические колебания.

При значительных потерях рынка планируется частичное покрытие спроса за счет импорта из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако даже внешние поставки не гарантируют полный баланс предложения.

Ожидается также значительный рост цен: стоимость абрикосов и персиков может увеличиться на 20–80% в зависимости от объемов сбора и логистических затрат.

В этом контексте Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается в результате сочетания погодных рисков, сокращения внутреннего производства и ограниченных возможностей рынка быстро компенсировать потери.

Дальнейшее развитие ситуации будет напрямую зависеть от весенних климатических условий и стабильности аграрного производственного цикла.

Также следует отметить, что ситуация на рынке будет в дальнейшем формироваться под влиянием погодных факторов и динамики поставок.

Источник: agronews

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