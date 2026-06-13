Дефіцит продуктів в Запоріжжі розглядається як наслідок поєднання погодних ризиків та інших причин.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилитися через очікуване скорочення врожаїв кісточкових культур, що вплине на сезонну доступність фруктів у торгових мережах, повідомляє Politeka.

Аграрні аналітики прогнозують у 2026 році різке падіння збору абрикосів — до 40–60%. Для персиків також очікується спад виробництва на рівні 30–50% у порівнянні з попередніми сезонами.

Основною причиною називають нестабільну погоду під час цвітіння. Весняні перепади температури та короткочасні похолодання зменшують кількість зав’язі, що прямо впливає на майбутній обсяг урожаю.

Найбільш чутливими до таких змін залишаються південні та центральні регіони. Саме там кісточкові культури дозрівають раніше та сильніше реагують на кліматичні коливання.

У разі значних втрат ринку планується часткове покриття попиту за рахунок імпорту з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Проте навіть зовнішні поставки не гарантують повного балансу пропозиції.

Очікується також суттєве зростання цін: вартість абрикосів і персиків може збільшитися на 20–80% залежно від обсягів збору та логістичних витрат.

У цьому контексті Дефіцит продуктів в Запоріжжі розглядається як наслідок поєднання погодних ризиків, скорочення внутрішнього виробництва та обмежених можливостей ринку швидко компенсувати втрати.

Подальший розвиток ситуації напряму залежатиме від весняних кліматичних умов та стабільності аграрного виробничого циклу.

Також варто зауважити, що ситуація на ринку надалі формуватиметься під впливом погодних факторів та динаміки постачання.

Джерело: agronews

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