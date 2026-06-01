Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может быть заметно меньше из-за выявленной масштабной проблемы с устаревшими базами данных Пенсионного фонда Украины, сообщает Politeka.

В ведомстве до сих пор хранятся неполные или неточные сведения о страховом стаже и заработной плате пожилых людей, внесенных еще в девяностых годах.

Поэтому значительная часть украинцев на заслуженном отдыхе получает ежемесячно заниженные суммы, не соответствующие их реальному трудовому взносу.

Основная причина возникновения такой ситуации кроется в особенностях учета этого периода. В то время вся информация фиксировалась исключительно на бумажных носителях.

С годами многие документы были безвозвратно потеряны во время переездов или из-за ненадлежащего хранения.

Огромное количество бумаг так и не попало в цифровые архивы, а сотни тогдашних предприятий и фабрик уже давно ликвидированы.

В результате отдельные важные годы работы выпадают из общего подсчета, а заработок остается официально не подтвержденным.

Это оказывает непосредственное влияние на итоговые расчеты, по которым начисляется государственная денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области.

Для исправления ситуации представители Пенсионного фонда советуют гражданам самостоятельно проверить имеющуюся информацию о себе.

Сделать это можно дистанционно через интернет в личном кабинете на официальном вебпортале электронных услуг учреждения.

Если во время проверки человек заметит отсутствие определенных периодов работы, ему необходимо обратиться к специалистам и подать документы для уточнения.

Своевременное обновление базы и исправление устаревших ошибок позволяет произвести законный перерасчет выплат.

В таком случае денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может существенно увеличиться для тех граждан, у которых стаж или заработок ранее учли не полностью.

Источник: agronews.ua

