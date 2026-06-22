Жителей Одесской области предупредили о масштабных плановых отключениях света, которые запланированы на 23 июня, ограничения коснутся десятки адресов, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Одесской области 23 июня связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. По информации энергетиков, такие мероприятия проводятся для улучшения технического состояния сетей, повышения качества электроснабжения и предотвращения возможных аварийных ситуаций при повышенных нагрузках.
Одним из населенных пунктов, где запланированы длительные отключения, станет село Овидиопиль. Здесь электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 17:00 в связи с выполнением профилактического ремонта электросетей.
Без электроэнергии на указанный период останется значительная часть потребителей, проживающих на улицах: Т.Шевченка, Котляревського, Троицька, Евгена Колисныченка, Грушевського, Вышнева.
Кроме того, с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ произойдет отключение электроэнергии в селе Гонората. Обесточение вводят 23.06.2026 с 08:00 до 19:00 часов на улице Центральна.
Жителей села Мырне Беляевской общины предупредили о временных отключениях электроэнергии, запланированных на 23 июня. В связи с выполнением необходимых работ с 08:00 до 18:00 в селе Мырне будет временно прекращено электроснабжение по отдельным адресам. Под отключение попадут дома, расположенные на улицах Новоселив; Сонячна; Богдана Хмельныцького; Центральна.
Джерело: Овідіопольська селищна рада
Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада
Джерело: Біляївська міська рада
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