Графіки відключення світла в Одеській області на 23 червня пов’язані з проведенням профілактичних робіт.

Жителів Одеської області попередили про масштабні планові відключення світла, які заплановані на 23 червня, обмеження торкнуться десятки адрес, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла в Одеській області на 23 червня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. За інформацією енергетиків, такі заходи проводяться для покращення технічного стану мереж, підвищення якості електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям під час підвищених навантажень.

Одним із населених пунктів, де заплановані тривалі відключення, стане село Овідіополь. Тут електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 17:00 у зв’язку з виконанням профілактичного ремонту електромереж.

Без електроенергії на зазначений період залишиться значна частина споживачів, які проживають на вулицях: Т.Шевченка, Котляревського, Троїцька, Євгена Колісниченка, Грушевського, Вишнева.

Крім цього, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Гонората. Знеструмлення вводять 23.06.2026 з 08:00 до 19:00 годин на вулиці Центральна.

Жителів села Мирне Біляївської громади попередили про тимчасові відключення електроенергії, які заплановані на 23 червня. У зв’язку з виконанням необхідних робіт з 08:00 до 18:00 у селі Мирне буде тимчасово припинене електропостачання за окремими адресами. Під відключення потраплять будинки, розташовані на вулицях: Новоселів; Сонячна; Богдана Хмельницького; Центральна.

Джерело: Овідіопольська селищна рада

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Біляївська міська рада

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