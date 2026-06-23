Дефицит фруктов в Запорожской области рассматривается как часть более широких процессов.

Дефицит фруктов в Запорожской области все чаще обсуждается на фоне изменений на продовольственном рынке и сокращении запасов картофеля в прошлом сезоне , сообщает Politeka.

В настоящее время аграрии реализуют остатки продукции по цене от 5 до 11 гривен за килограмм. Для сравнения, в конце аналогичного периода в прошлом году стоимость находилась в пределах 13–23 гривен.

Эксперты объясняют нынешнюю ситуацию сразу несколькими факторами. Влияние оказало значительное насыщение торговых площадок в начале сезона. Дополнительно сказалось длительное отсутствие осадков, которое повлияло на структуру сбора и качество клубней.

В то же время в Украину поступает молодой импортный картофель. В розничном сегменте ее предлагают примерно по 90 гривен за килограмм. Поэтому разница между местным товаром и зарубежной продукцией остается существенной.

Пока что покупатели не демонстрируют высокий интерес во ввозимом картофеле. Однако с уменьшением складских ресурсов спрос на внешние поставки может постепенно усиливаться.

На этом фоне дефицит фруктов в Запорожской области рассматривается как часть более широких процессов, связанных с завершением продаж прошлогоднего урожая и переходом к новому циклу поставок.

Отдельное влияние оказывают транспортные расходы. Кроме того, неравномерное распределение продукции между областями создает отличия в стоимости в зависимости от места реализации.

Аналитики ожидают, что в межсезонье ценники будут постепенно расти. Наиболее ощутимые изменения возможны после существенного сокращения запасов, когда роль импорта станет более весомой для обеспечения рынка.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от скорости поступления нового урожая, а также соотношения потребительского интереса и объемов предложения по стране.

Источник: ТСН

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