Дефіцит фруктів у Запорізькій області розглядають як частину ширших процесів.

Дефіцит фруктів у Запорізькій області дедалі частіше обговорюють на тлі змін на продовольчому ринку та скорочення запасів картоплі минулого сезону, повідомляє Politeka.

Наразі аграрії реалізують залишки продукції за ціною від 5 до 11 гривень за кілограм. Для порівняння, торік наприкінці аналогічного періоду вартість перебувала в межах 13–23 гривень.

Експерти пояснюють нинішню ситуацію одразу кількома чинниками. Вплив мало значне насичення торговельних майданчиків на початку сезону. Додатково позначилася тривала відсутність опадів, яка вплинула на структуру збору та якість бульб.

Водночас в Україну надходить молода імпортна картопля. У роздрібному сегменті її пропонують приблизно по 90 гривень за кілограм. Через це різниця між місцевим товаром і закордонною продукцією залишається суттєвою.

Поки що покупці не демонструють високої зацікавленості у ввезеній картоплі. Проте зі зменшенням складських ресурсів попит на зовнішні поставки може поступово посилюватися.

На цьому тлі дефіцит фруктів у Запорізькій області розглядають як частину ширших процесів, пов’язаних із завершенням продажу торішнього врожаю та переходом до нового циклу постачання.

Окремий вплив мають транспортні витрати. Крім того, нерівномірний розподіл продукції між областями створює відмінності у вартості залежно від місця реалізації.

Аналітики очікують, що в міжсезоння цінники поступово зростатимуть. Найбільш відчутні зміни можливі після істотного скорочення запасів, коли роль імпорту стане вагомішою для забезпечення ринку.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від швидкості надходження нового врожаю, а також від співвідношення споживчого інтересу та обсягів пропозиції по країні.

Джерело: ТСН

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