Дефіцит продуктів в Запоріжжі розглядається як результат сукупного впливу кліматичних факторів.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилюватися на тлі прогнозованого зменшення збору кісточкових фруктів, що здатне змінити наявний асортимент у місцевих торгових мережах, повідомляє Politeka.

За оцінками аграрних аналітиків, у 2026 році врожай абрикосових насаджень може знизитися на 40–60%. Ситуація для персикових культур виглядає також несприятливою: прогнозоване падіння становить орієнтовно 30–50% у порівнянні з попередніми сезонами.

Фахівці агросектору пояснюють таку динаміку передусім погодними умовами під час періоду цвітіння садів. Весняні температурні коливання, а також раптові похолодання негативно вплинули на формування зав’язі, що й визначило подальші втрати.

Найбільший вплив подібні зміни можуть мати для південних та центральних регіонів країни. Саме там кісточкові культури традиційно займають значну частку у структурі сільськогосподарського виробництва та сезонної торгівлі.

Учасники ринку розглядають можливість часткового покриття внутрішнього попиту за рахунок імпортних поставок. Серед потенційних напрямків називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Водночас імпортна продукція не завжди здатна швидко компенсувати втрати внутрішнього виробництва через логістичні та часові обмеження.

Додатково експерти прогнозують помітні цінові коливання на фруктовому ринку. У разі підтвердження низького врожаю та підвищених витрат на доставку, вартість абрикосів і персиків може зрости на 20–80%.

У цьому контексті Дефіцит продуктів в Запоріжжі розглядається як результат сукупного впливу кліматичних факторів, зниження обсягів вирощування та обмеженої здатності ринку швидко відновлювати пропозицію.

Аналітики підкреслюють, що ситуація не є раптовою, однак її наслідки можуть стати більш відчутними саме в сезон реалізації фруктів, коли попит традиційно зростає.

Подальший розвиток подій залежатиме від погодної стабільності, результатів збору врожаю та загальної стійкості аграрного сектору, який формує баланс пропозиції на внутрішньому ринку.

Джерело: agronews

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