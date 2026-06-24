Жителей Черниговской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 25 июня.

Украинцам показали, какие будут графики отключения света в Черниговской области, которые запланированы на 25 июня, сообщает Politeka.net.

Жителей Черниговской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 25 июня. Временные ограничения электроснабжения коснутся отдельных населенных пунктов и адресов и будут продолжаться в течение многих часов.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», с 07:00 до 19:00 часов выключат электричество в населенном пункте Бахмач. Обесточение на 12 часов подряд будет продолжаться по адресам:

1 9-Го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 17а

1-й Мыстецькый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

1 Пивденный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1а

2 9-Го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мыстецькый — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковый — 1, 3, 4, 6, 1А, 2а

3 9-Го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Данькивськый шлях — 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 7А, 47Б, 51А, 64/1

Левка Сымыренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мыстецька — 9А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 21А, 38А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а

Пивденна — 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 23а, 37а

Терещенкивська — 1, 3, 5, 3А

С 08:00 до 19:00 населенный пункт Сновськ столкнется с обесточиванием. Электричество будет отключено на следующих улицах:

1-й Свободы — 2

Архитектурна — 21

Вадыма Сергийка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 10а, 10б, 12а, 12б, 12в, 14а, 14б, 14г, 16а

Героив Сновщыны — 2а

Захысныкив — 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37

Козацька — 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20

Корольова — 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67

Леонида Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 23, 19а, 19б, 19в, 19г

Луговый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 2а, 2б, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Мыхальченко — 1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29

Незалежности — 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92а

Партызанська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 27, 27а

Рынковый — 2

Свободы — 1, 1а

Тупыковый — 1, 2

Украинська — 10

С 09:00 до 19:00 часов жители населенного пункта Кулыкивка ждут длительные отключения, которые вводятся только по следующим адресам:

Артамонова — 1, 2

Гетьманська — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 15, 16, 16а, 19, 23, 23а, 25, 27, 27б, 29, 29а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48

Короленка — 17, 21, 17А

Коцюбынського — 1, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 48, 50, 54, 56, 58, 81а

Леси Украинкы — 81а

Линийна — 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18А, 20

Мыру — 40А, 114, 118, 122, 124

Партызанська — 9

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34

Сичова — 22

Стадиона — 21.

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