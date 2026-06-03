Доплаты для пенсионеров в Черниговской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области доступны отдельным категориям бывших военнослужащих, которые по завершении службы не трудоустроены и обеспечивают нетрудоспособных родственников, передает Politeka.

Выплата предоставляется в формате ежемесячной надбавки к основному пенсионному обеспечению.

Право на такую ​​поддержку имеют граждане из рядового, сержантского и офицерского состава. В то же время норма не распространяется на лиц, проходивших срочную службу.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что дополнительные средства могут назначаться к пенсии за выслугу лет или по установленной инвалидности. Размер пособия зависит от социальных показателей, утвержденных государством.

Главным условием остается содержание близких, не способных самостоятельно обеспечивать собственные потребности. Речь идет о родителях пожилого возраста, людях с особыми потребностями, нетрудоспособных муже или жене, а также других членах семьи, определенных законодательством.

В 2026 году прожиточный минимум для утративших трудоспособность граждан составляет 2595 гривен. Именно этот показатель используется при расчете соответствующей надбавки.

Таким образом, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца. Если таких лиц несколько, то общая сумма поддержки увеличивается.

В ПФУ подчеркивают, что назначение не производится автоматически. Для оформления необходимо обратиться с заявлением и предоставить документы, подтверждающие право на получение средств.

Подать обращение можно в сервисном центре фонда или воспользоваться электронными сервисами учреждения. В пакет обычно входят паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и справки о родственных связях.

Специалисты отмечают, что такая надбавка помогает поддержать семью, где пенсионное обеспечение остается основным источником финансовых поступлений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные услуги и не только: как можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Черниговской области.

Как сообщала Politeka, Где платят до 55 тысяч гривен: работа для пенсионеров в Черниговской области.