Жителів Чернігівської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 25 червня.

Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Чернігівській області, що заплановані на 25 червня, повідомляє Politeka.net.

Жителів Чернігівської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 25 червня. Тимчасові обмеження електропостачання торкнуться окремих населених пунктів і адрес та триватимуть упродовж багатьох годин.

За даними АТ «Чернігівобленерго», з 07:00 до 19:00 години вимкнуть електрику в населеному пункті Бахмач. Знеструмлення на 12 годин поспіль триватимуть за адресами:

1 9-Го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 17а

1-й Мистецький — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

1 Південний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1а

2 9-Го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мистецький — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковий — 1, 3, 4, 6, 1А, 2а

3 9-Го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Даньківський шлях — 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 7А, 47Б, 51А, 64/1

Левка Симиренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мистецька — 9А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 21А, 38А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а

Південна — 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 23а, 37а

Терещенківська — 1, 3, 5, 3А

З 08:00 до 19:00 населений пункті Сновськ зіштовхнесться із знеструмленням. Електрику вимикатимуть на наступних вулицях:

1-й Свободи — 2

Архітектурна — 21

Вадима Сергійка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 10а, 10б, 12а, 12б, 12в, 14а, 14б, 14г, 16а

Героїв Сновщини — 2а

Захисників — 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37

Козацька — 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20

Корольова — 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67

Леоніда Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 23, 19а, 19б, 19в, 19г

Луговий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 2а, 2б, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Михальченко — 1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29

Незалежності — 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92а

Партизанська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 27, 27а

Ринковий — 2

Свободи — 1, 1а

Тупиковий — 1, 2

Українська — 10

Франко — 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63

З 09:00 до 19:00 години мешканці населеного пункту Куликівка чекають тривалі відключення, які вводяться лише за такими адресами:

Артамонова — 1, 2

Гетьманська — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 15, 16, 16а, 19, 23, 23а, 25, 27, 27б, 29, 29а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48

Короленка — 17, 21, 17А

Коцюбинського — 1, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 48, 50, 54, 56, 58, 81а

Лесі Українки — 81а

Лінійна — 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18А, 20

Миру — 40А, 114, 118, 122, 124

Партизанська — 9

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34

Січова — 22

Стадіона — 21.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто зможе отримати 1300 гривень.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Чернігові: де перекриють дорогу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: вартість значно зросла за останній час.