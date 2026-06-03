Фактически ограничение движения транспорта в Чернигове носит временный характер и будет действовать только на период выполнения ремонтных работ.

В Чернигове из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе введено ограничение движения транспорта, которое коснется одного из участков улицы Гонча, передает Politeka.

Как сообщает КП «Черниговводоканал», работы продлятся с 6 по 12 июня 2026 года. Специалисты будут ремонтировать трубопровод диаметром 500 мм у дома №34.

На время проведения работ частично изменится схема проезда. В частности, будет перекрыта правая полоса в направлении улицы Коцюбинского, что повлияет на интенсивность транспортного потока.

Информацию об этом предоставляет пресс-служба Черниговского городского совета .

На месте будут работать аварийные бригады, специализированная техника и службы, отвечающие за безопасность дорожного движения. Организаторы отмечают необходимость соблюдения временных дорожных знаков.

Водителей просят заблаговременно учитывать изменения, снижать скорость в зоне работ и при возможности выбирать альтернативные маршруты передвижения по городу.

Такие меры предпринимаются для обеспечения непрерывной работы инфраструктуры и оперативного устранения аварийной ситуации.

Фактически ограничение движения транспорта в Чернигове носит временный характер и будет действовать только на период выполнения ремонтных работ.

Кроме того, об ограничениях движения сообщали и во Львове.

Ожидается, что все работы продлятся до 11 июля. Работы будут проводить на участке от улицы Биговой до дома №151. Подрядчики должны выполнить асфальтирование дороги, обновить бордюры и частично отремонтировать тротуары.

В этот период ограничения движения транспорта во Львове могут влиять на загруженность близлежащих улиц, поэтому водителям советуют заранее продумывать альтернативные маршруты.