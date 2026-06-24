Графики отключения света в Николаевской области на 25 июня продлятся много часов по десяткам адресов.

Украинцев предупредили о длительных графиках отключения света на 25 июня, которые будут продолжаться в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 25 июня продлятся из-за ремонтных и профилактических работ. Энергетики отмечают, что проведение таких работ необходимо для поддержания стабильной работы электросетей и уменьшения рисков аварийных ситуаций в будущем.

В компании «Николаевоблэнерго» сообщили, что будут выключать электричество в селе Анастасивка. С 08:00–17:00 часов электричество исчезнет из-за капитального ремонта. Обесточат улицы:

Анастасивська — 1

Степова — 2, 4, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27.

Также аналогичные обесточения будут в населенном пункте Новосилля, где 25 июня с 08:00 до 17:00 будут временно прекращены электроснабжения. Под отключение попадут отдельные улицы:

Молодижна — 33

Новосилля — 1

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Центральна — 1, 1А, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 23

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27

Будут продолжаться дополнительные работы в энеросете в населенном пункте Новомыхайливка. В связи с этим свет исчезнет с 08:00–17:00 по следующим адресам:

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19

Перекоп — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21

Прыкордонна — 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Садова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Степова — 1, 3

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23.

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