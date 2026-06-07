Графіки відключення світла у Миколаївській області на тиждень з 8 по 14 червня мають плановий характер.

Графіки планових відключень світла у Миколаївській області вводять на тиждень з 8 по 14 червня, однак знеструмлення торкнуться лише окремих адрес, пише Politeka.net.

Енергетичні компанії уточнюють, що графіки відключення світла у Миколаївській області на тиждень з 8 по 14 червня мають тимчасовий характер і пов’язані з проведенням планових робіт на об’єктах електромереж. Мешканцям радять заздалегідь перевіряти актуальні графіки, аби врахувати можливі обмеження під час щоденного планування.

Як повідомили у Миколаївобленерго, 08.06.2026 року з 08:00 до 17:00 у селі Водокачка заплановані додаткові знеструмлення. Без електропостачання залишаться окремі будинки на таких вулицях:

Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Зарічна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Квіткова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Лобанова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/4, 19, 23, 24, 25/1, 27, 29, 30, 31, 32, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Незалежності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

09.06.2026 з 08:00 до 17:00 у селі Йосипівка також буде тимчасово припинено подачу електроенергії. Обмеження діятимуть через ремонт лише за визначеними адресами на окремих вулицях.

Лесі Українки — 15, 17, 23, 25, 26, 27, 30, 32А, 34, 36, 37, 38, 40, 42

Новоодеська — 13, 17, 21, 24, 32, 34

Першотравнева — 26, 38, 40, 42, 44, 47

10.06.2026 з 08:00 до 17:00 години зникне електрика в селі Федорівка, проте тільки за окремими адресами. Світла довго не буде на наступних вулицях:

Набережна — 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 19, 27, 28, 29, 33, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 57

Одеська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 24

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 33А

12.06.2026 з 08:00 до 17:00 години в населеному пункті Первомайськ знеструмлення охоплять багато адрес. Зокрема світла не буде на вулицях:

Канатна — 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32

Космонавтів — 1, 19

М. Кропивницького — 98, 101, 102, 102/1, 103, 105, 105/1

Нацгвардійська — 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А, 3, 3/75, 3/78, 3/81, 8А, 12, 22, 23, 27

Оборонна — 53А, 55, 57, 58, 59, 60, 62.

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