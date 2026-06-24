Графіки відключення світла у Миколаївській області на 25 червня триватимуть багато годин за десятками адрес.

Українців попередили про тривалі графіки відключення світла на 25 червня, що триватимуть у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 25 червня триватимуть через ремонтні та профілактичні роботи. Енергетики наголошують, що проведення таких робіт є необхідним для підтримання стабільної роботи електромереж і зменшення ризиків аварійних ситуацій у майбутньому.

У компанії «Миколаївобленерго» повідомили, що будуть вимикати електрику в селі Анастасівка. З 08:00–17:00 години електрика зникне через капітальний ремонт. Знеструмлять вулиці:

Анастасівська — 1

Степова — 2, 4, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27.

Також аналогічні знеструмлення будуть у населеном пункті Новосілля, де 25 червня з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання. Під відключення потраплять окремі вулиці:

Молодіжна — 33

Новосілля — 1

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Центральна — 1, 1А, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 23

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27

Будуть тривати додаткові роботи в енеромережах в населеному пункті Новомихайлівка. У зв'язку з цим світло зникне з 08:00–17:00 години за такими адресами:

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19

Перекоп — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21

Прикордонна — 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Садова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Степова — 1, 3

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23.

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