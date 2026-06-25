Графики отключения света в Николаевской области на 26 июня вводятся в связи с проведением ремонтных работ.

Графики отключения света в Николаевской области на 26 июня будут продолжаться по установленному расписанию, однако стоит быть готовыми к длительным ограничениям, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 26 июня вводятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на энергетических объектах региона. Энергетики объясняют, что такие меры необходимы для обеспечения стабильной работы электросетей, повышения их надежности и минимизации риска аварийных ситуаций в будущем.

В компании «Николаевоблэнерго» отмечают, что 26 июня с 08:00 до 17:00 будут продолжаться работы в селе Копани. В этот период будет полностью прекращено электроснабжение в связи с капитальным ремонтом сетей. Без света останутся дома на улицах:

Механизаторив: 10, 12, 14, 21, 23–26, 31

Садова: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 27

Степова: 10–11, 13–14, 17–20, 22, 24, 28, 30, 30А

Шевченка: 1–3, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 20, 22

Шкильна: 1–4, 6, 8, 10, 12–13, 16–18, 20–23, 31

Аналогичные работы запланированы и в селе Олександродар, где также с 08:00 до 17:00 будут действовать временные ограничения электроснабжения. Обесточение коснутся отдельных домов на улицах:

Дальня: 7, 8, 10, 12, 13, 16, 37, 68А

Механизаторив: 1–4, 8–10, 12

Молодижна: 3, 5, 7, 9, 13, 15

Омеляновыча-Павленка: 4, 7, 8, 12, 13

Польова: 3, 4

Степова: 2–6, 9, 12, 14–16, 76

Центральна: 2, 4, 6, 14, 15

Кроме того, в селе Велыкозаболотне энергетики будут проводить дополнительные технические работы на сетях. В связи с этим с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся потребители на улицах:

Будивельный пров.: 1, 2, 3, 5, 7, 9

Вышневый пров.: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8А

Космонавтив: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 18, 19, 20, 21, 24

Мыру: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17А, 18, 20–24, 26, 28–31, 33–35, 36–39, 41–45, 47, 49–52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88

Молодижна: 1, 3–6, 6А, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Незалежности: 1–8, 11, 13–15, 17, 20–25, 28

Соборности: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24

Украинськых Сичовых Стрильцив: 1–7, 11, 13, 14–19, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61

Центральный пров.: 1, 2, 4–6, 9

Шевченка: 2–5, 7–10, 12, 14–21, 23

Шкильна: 131, 138, 139, 186

Шкильный пров.: 1–3, 5–8, 10.

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