Графіки відключення світла у Миколаївській області на 26 червня будуть тривати за встановленим розкладои, проте варто бути готовими до тривалих обмежень, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Миколаївській області на 26 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на енергетичних об’єктах регіону. Енергетики пояснюють, що такі заходи є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж, підвищення їхньої надійності та мінімізації ризику аварійних ситуацій у майбутньому.
У компанії «Миколаївобленерго» зазначають, що 26 червня з 08:00 до 17:00 години триватимуть роботи у селі Копані. У цей період буде повністю припинено електропостачання у зв’язку з капітальним ремонтом мереж. Без світла залишаться будинки на вулицях:
- Механізаторів: 10, 12, 14, 21, 23–26, 31
- Садова: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 27
- Степова: 10–11, 13–14, 17–20, 22, 24, 28, 30, 30А
- Шевченка: 1–3, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 20, 22
- Шкільна: 1–4, 6, 8, 10, 12–13, 16–18, 20–23, 31
Аналогічні роботи заплановані й у селі Олександродар, де також із 08:00 до 17:00 години діятимуть тимчасові обмеження електропостачання. Знеструмлення торкнуться окремих будинків на вулицях:
- Дальня: 7, 8, 10, 12, 13, 16, 37, 68А
- Механізаторів: 1–4, 8–10, 12
- Молодіжна: 3, 5, 7, 9, 13, 15
- Омеляновича-Павленка: 4, 7, 8, 12, 13
- Польова: 3, 4
- Степова: 2–6, 9, 12, 14–16, 76
- Центральна: 2, 4, 6, 14, 15
Крім того, у селі Великозаболотне енергетики проводитимуть додаткові технічні роботи на мережах. У зв’язку з цим з 08:00 до 17:00 години без електроенергії залишаться споживачі на вулицях:
- Будівельний пров.: 1, 2, 3, 5, 7, 9
- Вишневий пров.: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8А
- Космонавтів: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 18, 19, 20, 21, 24
- Миру: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17А, 18, 20–24, 26, 28–31, 33–35, 36–39, 41–45, 47, 49–52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88
- Молодіжна: 1, 3–6, 6А, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23
- Незалежності: 1–8, 11, 13–15, 17, 20–25, 28
- Соборності: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24
- Українських Січових Стрільців: 1–7, 11, 13, 14–19, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61
- Центральний пров.: 1, 2, 4–6, 9
- Шевченка: 2–5, 7–10, 12, 14–21, 23
- Шкільна: 131, 138, 139, 186
- Шкільний пров.: 1–3, 5–8, 10.
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