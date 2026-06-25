Графіки відключення світла у Миколаївській області на 26 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 26 червня будуть тривати за встановленим розкладои, проте варто бути готовими до тривалих обмежень, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 26 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на енергетичних об’єктах регіону. Енергетики пояснюють, що такі заходи є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж, підвищення їхньої надійності та мінімізації ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

У компанії «Миколаївобленерго» зазначають, що 26 червня з 08:00 до 17:00 години триватимуть роботи у селі Копані. У цей період буде повністю припинено електропостачання у зв’язку з капітальним ремонтом мереж. Без світла залишаться будинки на вулицях:

Механізаторів: 10, 12, 14, 21, 23–26, 31

Садова: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 27

Степова: 10–11, 13–14, 17–20, 22, 24, 28, 30, 30А

Шевченка: 1–3, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 20, 22

Шкільна: 1–4, 6, 8, 10, 12–13, 16–18, 20–23, 31

Аналогічні роботи заплановані й у селі Олександродар, де також із 08:00 до 17:00 години діятимуть тимчасові обмеження електропостачання. Знеструмлення торкнуться окремих будинків на вулицях:

Дальня: 7, 8, 10, 12, 13, 16, 37, 68А

Механізаторів: 1–4, 8–10, 12

Молодіжна: 3, 5, 7, 9, 13, 15

Омеляновича-Павленка: 4, 7, 8, 12, 13

Польова: 3, 4

Степова: 2–6, 9, 12, 14–16, 76

Центральна: 2, 4, 6, 14, 15

Крім того, у селі Великозаболотне енергетики проводитимуть додаткові технічні роботи на мережах. У зв’язку з цим з 08:00 до 17:00 години без електроенергії залишаться споживачі на вулицях:

Будівельний пров.: 1, 2, 3, 5, 7, 9

Вишневий пров.: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8А

Космонавтів: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 18, 19, 20, 21, 24

Миру: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17А, 18, 20–24, 26, 28–31, 33–35, 36–39, 41–45, 47, 49–52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88

Молодіжна: 1, 3–6, 6А, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Незалежності: 1–8, 11, 13–15, 17, 20–25, 28

Соборності: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24

Українських Січових Стрільців: 1–7, 11, 13, 14–19, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61

Центральний пров.: 1, 2, 4–6, 9

Шевченка: 2–5, 7–10, 12, 14–21, 23

Шкільна: 131, 138, 139, 186

Шкільний пров.: 1–3, 5–8, 10.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів у Миколаївській області: як він відображається в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області: як отримати гуманітарні набори.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: кому доступна важлива підтримка.