Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 июня вводятся в связи с проведением профилактических работ.

Жителей Днепропетровской области предупреждают о запланированных отключениях света, которые состоятся 26 июня в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 июня вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Энергетики объясняют, что подобные мероприятия являются частью планового обслуживания инфраструктуры и направлены на обеспечение стабильной работы энергосистемы.

26 июня в селе Попасне будет проведен комплекс профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения. В связи с этим с 08:00 до 19:00 без электричества останутся потребители ряда улиц:

Робитныча 10/Б

Робоча 2

Родзянко 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60/А, 66

Садова 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 70

Украинська 2, 4,

Центральна 38, 43, 51, 55, 59, 61, 63,

Зелена 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38

Левадивська 4/А, 5, 6, 6/А, 7, 8, 10, 14, 16

Кроме того, аналогичные ограничения будут действовать в селе Дослидне, где с 08:00 до 19:00 запланировано временное прекращение электроснабжения из-за профилактического обслуживания сетей. Обесточивание охватит широкий перечень улиц:

Наукова 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 45, 46, 48, 50, 65, 72, 126, б/н

Соколова 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 34

Дослидный (пров.) 7, 20

Авиаторив 30, 32, 32/А

Квиткова 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, Б/Н, ЗД/0262

Новоселив 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, б/н

Свитла 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13

Тополына 2, 4, 6, 8, 10, 12

Источник: Новоалександровская ОТГ Днепровского района Днепропетровской области

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

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