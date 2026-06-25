Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 26 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних робіт.

Жителів Дніпропетровської області попереджають про заплановані відключення світла, які відбудуться 26 червня в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 26 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Енергетики пояснюють, що такі заходи є частиною планового обслуговування інфраструктури та спрямовані на забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

26 червня у селі Попасне буде проведено комплекс профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання. У зв’язку з цим з 08:00 до 19:00 години без електрики залишаться споживачі низки вулиць:

Робітнича 10/Б

Робоча 2

Родзянко 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60/А, 66

Садова 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 70

Українська 2, 4,

Центральна 38, 43, 51, 55, 59, 61, 63,

Зелена 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38

Левадівська 4/А, 5, 6, 6/А, 7, 8, 10, 14, 16

Крім того, аналогічні обмеження діятимуть у селі Дослідне, де з 08:00 до 19:00 години заплановано тимчасове припинення електропостачання через профілактичне обслуговування мереж. Знеструмлення охопить широкий перелік вулиць:

Наукова 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 45, 46, 48, 50, 65, 72, 126, б/н

Соколова 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 34

Дослідний (пров.) 7, 20

Авіаторів 30, 32, 32/А

Квіткова 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, Б/Н, ЗД/0262

Новоселів 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, б/н

Світла 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13

Тополина 2, 4, 6, 8, 10, 12

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

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