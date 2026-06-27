Тенденции могут усилить общее влияние процессов, формирующих повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в последующих периодах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было зафиксировано в Черноморске, где обновили часть жилищно-коммунальных начислений для населения, сообщает Politeka.

В городе пересмотрели составляющие платежных квитанций, что повлекло за собой рост стоимости отдельных позиций. При этом часть начислений осталась без изменений, сформировав смешанную структуру расходов для жителей.

Квартирная плата выросла примерно на 40% и достигла 10,52 грн за м ежемесячно. Услуга сбора и обработки отходов поднялась на 36% - до 43,85 грн с человека.

Энергетический сегмент корректировок не претерпел. Электричество для бытового использования сохраняет уровень 4,32 грн за кВт-ч, а государственное регулирование будет действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Сезонная поддержка для домохозяйств с электроотоплением после завершения отопительного цикла больше не применяется. Льготный расчет 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч временно остановлен до старта следующего периода.

Газоснабжение также остается стабильным. Для клиентов "Нафтогаза" действует фиксированная ставка 7,96 грн за кубометр с продленным сроком действия до 30 апреля 2027 года. Переход между поставщиками происходит автоматически.

В Черноморске формируется смешанная система расходов, где часть жилищно-коммунальных позиций дорожает, в то время как энергетический блок удерживает устоявшиеся значения.

Дальнейшее изменение счетов будет зависеть от регуляторных решений и экономических условий, влияющих на формирование стоимости сервисов в регионе.

Аналитики отмечают, что тенденции могут усилить общее влияние процессов, формирующих повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в последующих периодах.

Источник: chis-chernomorsk

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