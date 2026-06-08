Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области будет перечислена для граждан, после выхода на заслуженный отдых продолжают официально работать, сообщает Politeka.

Общее повышение пенсионных выплат с 1 июня в Украине не предусмотрено.

Отдельные категории пожилых людей получат дополнительные средства благодаря приобретенному страховому стажу или достижению определенного возраста.

Обновление денежной помощи для пенсионеров в Одесской области касается граждан, по состоянию на апрель имеющих не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Для них органы Пенсионного фонда произведут автоматический перерасчет. Вместе с обновленной пенсией работающие граждане получат доплаты сразу за два предыдущих месяца, а именно за апрель и май.

Такая задержка объясняется особенностями подачи документов. Работодатели предоставляют отчетность по уплате единого социального взноса с опозданием.

Также в июне будет продолжаться начисление регулярных возрастных надбавок. Эта денежная помощь для pensioners в Одесской области выплачивается людям после достижения соответствующего возраста.

Для пенсионеров от 70 до 74 лет сумма ежемесячной доплаты составляет 300 гривен. Граждане от 75 до 79 лет получают фиксированную надбавку в размере 456 гривен.

Самый высокий уровень доплат предусмотрен для лиц, которым исполнилось 80 лет и старше, у них дополнительно 570 гривен ежемесячно.

Важно учитывать, что указанную надбавку начинают выплачивать не с первого числа календарного месяца, а со дня рождения человека.

Источник: expert.in.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы.