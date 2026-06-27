Тенденції можуть посилити загальний вплив процесів, які формують Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області в наступних періодах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксували у Чорноморську, де оновили частину житлово-комунальних нарахувань для населення, повідомляє Politeka.

У місті переглянули складові платіжних квитанцій, що спричинило зростання вартості окремих позицій. При цьому частина нарахувань залишилася без змін, сформувавши змішану структуру витрат для мешканців.

Квартирна плата зросла приблизно на 40% і досягла 10,52 грн за м² щомісяця. Послуга збирання та обробки відходів піднялася на 36% — до 43,85 грн з особи.

Енергетичний сегмент коригувань не зазнав. Електрика для побутового використання зберігає рівень 4,32 грн за кВт-год, а державне регулювання діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Сезонна підтримка для домогосподарств з електроопаленням після завершення опалювального циклу більше не застосовується. Пільговий розрахунок 2,64 грн за перші 2000 кВт-год тимчасово зупинений до старту наступного періоду.

Газопостачання також лишається стабільним. Для клієнтів «Нафтогазу» діє фіксована ставка 7,96 грн за кубометр із продовженим терміном дії до 30 квітня 2027 року. Перехід між постачальниками відбувається автоматично.

У Чорноморську формується змішана система витрат, де частина житлово-комунальних позицій дорожчає, тоді як енергетичний блок утримує сталі значення.

Подальша зміна рахунків залежатиме від регуляторних рішень та економічних умов, що впливають на формування вартості сервісів у регіоні.

Аналітики зазначають, що тенденції можуть посилити загальний вплив процесів, які формують Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області в наступних періодах.

Джерело: chis-chernomorsk

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