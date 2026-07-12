Дефицит продуктов в Одессе может сохраняться еще некоторое время, пока импорт не возобновит стабильные поставки.

Дефицит продуктов в Одессе был зафиксирован в сегменте гречки, которую украинцы активно используют для ежедневных блюд, сообщает Politeka.

Урожай культуры прошлого оказался одним из самых низких за последние 25 лет.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой объяснил, что внутреннее производство не покрывает потребности потребителей, хотя спрос остается стабильным. Прошлогодние показатели уступают только результатам 2019 года, возвращая рынок к уровням предыдущих недостач.

Компенсировать брак можно преимущественно через импорт. Ранее основными поставщиками выступали несколько стран, но сейчас часть сосредоточилась на своем рынке, а экспортные способности сократились.

из-за войны прямые поставки из отдельных стран временно заблокированы. Однако на рынке применяют альтернативные маршруты: часть продукции перерабатывается в третьих государствах, после чего отправляется в торговые сети.

Эксперты прогнозируют, что дефицит продуктов в Одессе отчасти компенсируют импортные поставки. Это поможет сдержать резкое повышение цен: килограмм крупы ожидается в пределах 60–90 гривен.

Специалисты советуют покупателям следить за наличием товара в магазинах и не делать больших запасов. Стабильность на полках будет зависеть от новых поставок и ситуации на рынке продовольствия.

Эксперты добавляют, что дефицит продуктов в Одессе может сохраняться еще некоторое время, пока импорт не возобновит стабильные поставки.

Также следует отметить, что местных жителей призывают планировать покупки умеренно и внимательно следить за изменениями в торговых сетях.

Источник: AgroReview

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