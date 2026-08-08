Обновленные ценники свидетельствуют о том, что в начале августа произошло подорожание продуктов в Одесской области.

Стоимость популярных товаров продолжает меняться, в частности, происходит подорожание продуктов в Одесской области, пишет Politeka.net.

В начале августа выросли средние цены на отдельные виды мяса, молочной продукции и фруктов. Анализ актуальных цен в крупнейших торговых сетях свидетельствует, что за некоторые товары покупателям придется платить значительно больше, хотя разница между супермаркетами по-прежнему остается значительной.

По данным Минфина, больше всего среди представленных товаров стоит говядина гуляш. В августе средняя стоимость килограмма составляет 437,63 грн, тогда как в июле этот показатель равнялся 416,95. Таким образом, средний ценник выросла на 20,68 гривен. Выгоднее всего приобрести говядину можно у Metro, где она стоит 323,89 за кг. В то же время, самое дорогое предложение зафиксировано в Megamarket — 510,00. В Novus килограмм говядины гуляш продают по 479,00.

Подорожала и сметана. Средняя стоимость сметаны «Президент» 15% жирности (350 г) в августе составляет 58,80 грн против 58,39 в июле. Дешевле всего этот продукт можно приобрести у Auchan за 57,40, несколько дороже — у Metro за 59,00, а самую высокую цену предлагает Novus — 59,99.

Более ощутимый рост демонстрирует сметана «Простонаше» 20% жирности (340 г). Ее средняя стоимость поднялась с 69,66 грн. в июле до 73,24. в августе. Самая низкая цена предлагает Metro – 70,72, тогда как у Novus и Megamarket продукт стоит одинаково – по 74,50.

Не обошли изменения и фруктовый сегмент. Средняя стоимость обычных мандаринов в августе достигла 94,00 грн за килограмм, в то время как в июле она составила 84,41. Таким образом, фрукт подорожал почти на 10 гривен за килограмм. По имеющимся данным, продукция представлена ​​в Megamarket именно по этой цене.

Еще более существенно возрос ценник мандаринов сорта «Надаркотт». Если в июле средняя цена составила 149,00 грн. за килограмм, то в августе она поднялась до 169,00. Это означает, что товар подорожал сразу на 20 гривен за кг. Пока такая стоимость зафиксирована в сети Novus.

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