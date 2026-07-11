Дефицит продуктов в Запорожье в перспективе может затронуть, прежде всего, овощи и фрукты.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать ощутимым из-за климатических изменений, которые уже влияют на сельское хозяйство Украины, пишет Politeka.net.

Специалисты прогнозируют сокращение урожаев отдельных культур, что способно сказаться на ассортименте магазинов и стоимости продовольствия.

По словам климатологов, волны жары, длительные засухи и резкие температурные колебания в последние годы встречаются гораздо чаще. То, что раньше считалось погодной аномалией, постепенно становится обычным явлением.

Наибольшее влияние неблагоприятных условий уже оказывают на выращивание традиционных культур. На юге страны сложнее получать стабильный урожай картофеля из-за нехватки влаги, а в отдельных регионах аграрии фиксируют постепенное снижение урожайности зерновых.

Эксперты отмечают, что Дефицит продуктов в Запорожье в перспективе может затронуть, прежде всего, овощи и фрукты. Помидоры, огурцы, яблоки и картофель остаются наиболее чувствительными к погодным изменениям, поэтому их предложение может сокращаться.

Специалисты также предполагают, что аграрная карта Украины будет постепенно меняться. Часть культур придется выращивать в более благоприятных климатических зонах, в то время как отдельные хозяйства будут пересматривать свою специализацию.

Меньшие объемы сбора урожая могут повлиять и на цены. По оценкам экспертов, рост затрат на выращивание и уменьшение предложения способны привести к удорожанию отдельных категорий продовольствия.

Климатологи отмечают, что одним из путей адаптации станет использование сортов, устойчивых к жаре и засухе, а также внедрение современных технологий, которые помогут сохранить урожайность в новых погодных условиях.

Источник: enovosty

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.