Специалисты также призывают потребителей заранее учитывать графики отключения света в Николаевской области на неделю с 29 июня по 5 июля.

В Николаевской области на неделю с 29 июня по 5 июля введены плановые графики отключения света, которые охватят ряд населенных пунктов и отдельных адресов, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Николаевской области на неделю с 29 июня по 5 июля являются составной частью планового технического обслуживания электросетей. Речь идет о профилактических и ремонтных работах, направленных на повышение надежности энергосистемы, предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение стабильного электроснабжения в будущем.

По информации «Николаевоблэнерго», 29.06.2026 с 09:00 до 17:00 в селе Прывильне будут проведены плановые обесточивания. Временно без электроснабжения останутся отдельные дома на ряде улиц:

Набережна — 45Б, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

Перемогы — 282, 284, 286, 290, 292, 294, 296, 298, 301, 302, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 322, 324, 326, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 345, 347, 351, 353, 357, 359, 363, 367, 369, 371, 373

30.06.2026, аналогичные работы запланированы в селе Новоегоривка. В период с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно приостановлено по отдельным адресам на улицах:

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 5А, 11, 12, 13, 15, 16, 17А, 18А, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40

Садова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41

Стадионна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 37

Шевченка — 32, 33

01.07.2026 с 08:00 до 18:00 плановые отключения продолжатся в селе Мыхайло-Ларыне. Без света временно останутся жители отдельных улиц, где будет проводиться очередной этап технического обслуживания оборудования:

Героив Украины — 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48

Перемогы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

03.07.2026 аналогичные работы охватят Баловне. В период с 09:00 до 16:00 электроснабжение будет ограничено по ряду адресов:

Мыру — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 10/А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17

Нарыжного — 14, 21

Пиюренка — 41, 77, 109, 110

Степова — 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 33, 35.

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