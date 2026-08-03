Размер доплаты для пенсионеров в Запорожье может составить до 40% прожиточного минимума.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье могут оформить граждане, у которых есть особые заслуги перед Украиной и отвечают требованиям действующего законодательства, сообщает Politeka.net.

Такая надбавка назначается отдельно от основного размера пенсии и выплачивается в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины , право на доплату имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, награжденные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости Украины, а также граждане, удостоенные почетных званий «народный» или «заслуженный».

Доплаты для пенсионеров в Запорожье также предусмотрены для ветеранов войны, отмеченных государственными наградами за мужество, выдающихся спортсменов, космонавтов, членов летно-испытательных экипажей, лауреатов государственных премий, многодетных матерей, воспитавших по меньшей мере пятерых детей, а также в соответствии с законодательством.

Размер надбавки составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины после индексации с 1 марта 2026 установлена ​​отдельная выплата в размере 5 667,51 гривны.

Подать заявление на назначение доплаты можно лично, по почте или по электронным сервисам Пенсионного фонда Украины. Если документы оформлены должным образом, датой обращения считается день поступления. В случае выявления недостатков заявителю предоставляется возможность их устранить без утраты права на первоначальную дату представления.

После повышения прожиточного минимума размер надбавки просматривается автоматически. Закон также предусматривает выплаты нетрудоспособным членам семьи умершего получателя: один иждивенец может получать 70% причитающейся суммы, а если таких двое или более — 90%.

В Пенсионном фонде рекомендуют перед подачей заявления проверить полноту пакета документов. Это поможет избежать задержек при рассмотрении обращения и ускорит назначение предусмотренной законом доплаты.

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