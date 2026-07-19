Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Запоріжжі насамперед орієнтована на певні категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Запоріжжі продовжує надаватися в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на відновлення пошкоджених осель людей, які постраждали через наслідки бойових дій.

Проєкт передбачає часткове відновлення будинків і квартир, щоб мешканці могли повернутися до безпечних умов без необхідності повної реконструкції. Першочергово розглядають об'єкти, які можливо оперативно привести до належного стану.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У межах програми виконують заміну вікон і дверей, ремонтують покрівлю, перекриття, а також за потреби відновлюють системи електро- та водопостачання. Усі роботи спрямовані на забезпечення придатності помешкань для проживання.

Подати заявку можуть власники нерухомості, пошкодженої після 24 лютого 2022 року. Для участі необхідно підтвердити право власності та відповідати визначеним критеріям відбору.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів в Запоріжжі насамперед орієнтована на людей похилого віку, одиноких громадян, внутрішньо переміщених осіб і родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Передбачено два формати підтримки. Перший дозволяє отримати фінансовий грант для самостійного проведення ремонту, другий — виконання необхідних робіт силами підрядних організацій, що співпрацюють із благодійним фондом.

Організатори зазначають, що головною метою проєкту є відновлення безпечного житла для постраждалих домогосподарств. Подальше розширення програми залежатиме від фінансування та кількості заявок.

Фахівці рекомендують регулярно перевіряти офіційні оголошення, адже умови участі та перелік громад, які охоплює ініціатива, можуть оновлюватися.

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