Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі призначається додатково до основного пенсійного забезпечення.

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед державою, повідомляє Politeka.net.

У 2026 році максимальний розмір щомісячної надбавки перевищує 1 тисячу гривень і залежить від категорії отримувача.

Виплати призначають відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Підтримку надають людям, чий внесок підтверджений державними нагородами, почесними званнями або іншими визначеними законом відзнаками.

Право на таку надбавку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, громадяни, відзначені чотирма чи більше державними орденами після проголошення незалежності, а також володарі окремих почесних звань, зокрема народні артисти.

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі призначається додатково до основного пенсійного забезпечення. Якщо людина відповідає встановленим критеріям, вона може отримувати таку виплату одночасно з іншими передбаченими законом видами соціальної підтримки.

Окремою категорією отримувачів залишаються матері-героїні, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У визначених законодавством випадках це право може перейти батькові, якщо саме він самостійно займався вихованням. Також враховують усиновлених дітей.

Розмір надбавки обчислюють, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із початку 2026 року він становить 2 564 гривні.

Залежно від підстав призначення щомісячна доплата дорівнює 35–40% базового показника. Станом на цей рік сума становить від 897 до 1 026 гривень. Фінансування здійснюють коштом державного бюджету.

У разі зміни прожиткового мінімуму розмір надбавки переглядають автоматично. Детальні роз'яснення щодо оформлення та переліку необхідних документів можна отримати у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

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