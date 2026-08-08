Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют в нескольких заведениях, которые предлагают гуманитарную поддержку.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области доступны в рамках работы социальных учреждений и гуманитарных центров, сообщает Politeka.

Часть заведений не только обеспечивает бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, но и предлагает временное убежище и другие необходимые услуги.

В частности, областной социальный центр матери и ребенка принимает внутренне перемещенные лица на ночлег. Семьи с детьми могут остаться здесь на несколько дней, пока ищут постоянное жилье.

В центре созданы базовые условия проживания, есть возможность приготовить еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в комфортном помещении.

Предоставляется детям гигиена и постельное белье. Еду сюда передают благотворители, а обратиться можно по телефону +380932946061.

Еще одним местом, где оказывают помощь, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Здесь можно получить гуманитарную поддержку, консультацию психолога, а также использовать укрытие во время воздушной тревоги.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить в гуманитарном штабе.

Он работает на базе школы УПК №26 ДОУ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. Здесь переселенцам предоставляют горячие обеды, одежду, детское питание, а также еду, которую можно взять с собой.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и ориентирован, прежде всего, на внутренне перемещенных лиц.

Источник: UkrainianCity

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