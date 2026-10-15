Начало отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области стало известно готов ли регион к зиме.

Начало отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области близится: регион завершает подготовку к холодам. В начале октября уровень готовности составляет 94%, а коммунальные службы проверяют сети, ремонтируют котельные и обустраивают резервное питание на случай российских атак.

В Каменском также готовят к зиме жилые дома, больницы, школы и детские сады. В то же время вопрос стабильного теплоснабжения остается актуальным из-за угроз для украинской энергетической инфраструктуры.

Какие объекты могут оказаться под ударом

По материалу «Схем» (Радио Свобода), Днепр и Кривой Рог попали в список приоритетных целей в российской аналитической справке о возможных атаках на энергетические объекты. Документ датирован августом 2026 года. Он содержит оценки украинских энергетических мощностей и расчеты количества ракет и беспилотников для поражения отдельных объектов.

Авторы документа выделили четыре категории целей: производство и снабжение электроэнергией, водоснабжение, канализацию и теплоснабжение. Всего в списке — 60 объектов, включая электростанции, подстанции, котельные, насосные станции и очистные сооружения.

В таких условиях начало отопительного сезона 2026 года в Днепропетровской области зависит не только от погоды, но и от готовности коммунальной инфраструктуры работать во время возможных перебоев.

Единой даты для всех городов нет. Решение принимаются местными властями с учетом погодных условий. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начинаться после трех суток, в течение которых средняя суточная температура составляет +8 °C или ниже.

Этот самый температурный порог используют весной, когда решают завершить отопление. Если после короткого похолодания снова станет теплее, батареи не обязательно включать сразу.

Проверяющие перед зимой

Подготовка включает котельные, тепловые сети, жилищный фонд, школы, детсады и больницы. Отдельное внимание уделяется резервным источникам питания, которые помогут поддерживать работу оборудования при отключениях электроэнергии.

Несмотря на высокий уровень готовности региона, окончательный график запуска отопления будет зависеть от температуры воздуха и местных властей. Жителям Каменского следует следить за официальными сообщениями городского совета о начале подачи тепла.