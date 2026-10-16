Доплаты для пенсионеров в Сумской области предусмотрены людям, страховой стаж которых превышает установленную законом норму.

Доплаты пенсионерам в Сумской области зависят от количества полных дополнительных лет стажа и размера пенсии.

Как объясняет Пенсионный фонд Украины , за каждый полный год страхового стажа сверх установленного предела пенсию по возрасту увеличивают на 1%. Однако прибавка имеет ограничение: ее рассчитывают в пределах 1% минимальной пенсии по возрасту на каждый дополнительный год.

Какой стаж дает право на прибавку

Для людей, которым пенсию назначили после 1 октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 35 лет у мужчин и более 30 лет у женщин.

Для отдельных пенсионеров, вышедших на пенсию раньше, действуют другие правила. Если пенсию назначили до 1 октября 2011 г. и в дальнейшем не перечисляли с учетом зарплаты за новые периоды страхового стажа, надбавку могут определять за стаж более 25 лет у мужчин и более 20 лет у женщин.

Сколько можно получить в 2026 году

В 2026 году прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность, составляет 2595 грн. Поэтому максимальная надбавка за полный год сверхурочного стажа в пределах установленного ограничения составляет 25,95 грн в месяц.

К примеру, за 10 дополнительных лет стажа надбавка может достигать 259,50 грн ежемесячно. Окончательная сумма зависит от расчета пенсии и обстоятельств ее назначения.

Доплаты для пенсионеров в Сумской области не являются отдельной региональной программой: правила сверхурочного стажа действуют на общегосударственном уровне. Для работающих пенсионеров расчет может учитывать прожиточный минимум, действовавший на момент назначения выплат; после увольнения возможен перерасчет.