Доплаты для пенсионеров в Винницкой области предусмотрены для людей, достигших 70, 75 или 80 лет.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области начисляются при условии, что пенсия человека не превышает установленный предел.

По информации Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2026 предельный размер пенсионной выплаты для получения возрастной надбавки составляет 10 340,35 грн. Сумма зависит от возраста пенсионера.

Сколько доплачивают по возрасту

Размер ежемесячной надбавки составляет:

от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет - 570 грн.

Важно учитывать, что по достижении следующего возрастного порога пенсионер не получает всю сумму повторно. К примеру, если в 70 лет человеку уже назначили 300 грн, после 75-летия доплату увеличат еще на 156 грн. Когда исполнится 80 лет, прибавят 114 грн., чтобы общая надбавка составляла 570 грн.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Оформлять выплату по отдельности не нужно. Пенсионный фонд начисляет возрастную надбавку автоматически по достижении соответствующего возраста, если выполнены установленные условия.

Есть нюанс с датой рождения. Если пенсионер отмечает день рождения первого числа месяца, надбавку за этот месяц выплатят полностью. Если возраст наступает позже, доплату за первый месяц рассчитают пропорционально количеству дней после дня рождения.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области назначаются по общегосударственным правилам, а не в рамках отдельной областной программы. Поэтому такие же условия действуют и в других регионах Украины.

Проверить информацию о пенсионных выплатах можно через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.