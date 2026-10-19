Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 20 по 26 октября обещает одесситам переменчивую осеннюю погоду: осадки прогнозируют целых пять дней из семи, а дневная температура держится в пределах +16...+17°.

На прошлой неделе синоптики уже предупреждали о дождях в Одесской области, и новая седьмая декада октября снова пройдет под знаком переменчивой облачности и частых осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, с 20 по 26 октября дневная температура воздуха в Одесской области будет колебаться в пределах от +16° до +17°, а ночная — от +12° до +16°.

Во вторник, 20 октября, будет малооблачно, воздух днем прогреется до +16°, а ночью остынет до +14°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 21 октября, ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут +16°, а ночью столбики опустятся до +12° — это будет самая прохладная ночь недели.

В четверг, 22 октября, облачность останется небольшой, днем воздух прогреется до +17°, ночью — до +15°. Снова возможны осадки.

В пятницу, 23 октября, облачность станет переменной, дневная температура удержится на отметке +17°, ночная составит +15°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 24 октября, небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +16°, ночью остынет до +15°.

В воскресенье, 25 октября, ожидается малооблачно, днем температура поднимется до +17°, ночью — до +16°. Возможны осадки.

В понедельник, 26 октября, погода останется похожей: малооблачно, днем +17°, ночью +16°. Синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самыми теплыми днями недели станут четверг, 22 октября, а также пятница, воскресенье и понедельник, когда днем ожидается до +17°. Самыми прохладными днем будут вторник и суббота — до +16°, а самой холодной ночью станет ночь на среду, когда воздух остынет до +12°. Перепад дневных температур за неделю составляет всего 1°, однако осадки прогнозируют целых пять дней из семи — во вторник, четверг, пятницу, воскресенье и понедельник.

Учитывая частые осадки, одесситам стоит иметь при себе зонт и обувь с хорошим протектором, а водителям — быть особенно осторожными на дороге из-за возможной скользкости. Поскольку ночная температура местами опускается до +12°, в вечерние и утренние часы стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей.

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