Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 20 по 26 октября обещает аномально тёплую для этого времени года погоду — днём до +19°, а осадков синоптики не прогнозируют.

Тёплая осень в Днепропетровской области продолжится и на следующей неделе — синоптики прогнозируют стабильно тёплую погоду без резких колебаний температуры и без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём воздух будет прогреваться от +16° до +19°, а ночью температура будет опускаться до +9°...+12°.

Во вторник, 20 октября, синоптики обещают самую тёплую погоду недели — днём до +19°, ночью похолодает до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 21 октября, воздух прогреется до +18° днём, а ночью столбики термометров опустятся до +12°. Облачность ожидается малооблачная, без осадков.

В четверг, 22 октября, температура днём снова достигнет +19°, а ночью похолодает до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 23 октября, дневная температура немного снизится до +16° — это будет самый прохладный день недели. Ночью ожидается +9°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 24 октября, воздух днём удержится на отметке +16°, а ночью потеплеет до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 25 октября, температура днём поднимется до +18°, ночью ожидается +10°. Облачность облачная с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 26 октября, неделя завершится теплом до +19° днём и +12° ночью. Небо останется облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Итак, самым тёплым в Днепропетровской области будет вторник, четверг и понедельник — до +19° днём, а самым прохладным — пятница и суббота, когда дневная температура опустится до +16°. Перепад температур за неделю составляет всего 3°, осадков на протяжении всего периода не прогнозируют.

Поскольку дождей синоптики не обещают, зонт днепропетровцам на этой неделе не понадобится. Однако утром и вечером, когда температура опускается до +9°...+12°, стоит одеваться теплее — особенно это касается пожилых людей и детей.

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