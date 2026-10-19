Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 20 по 26 октября обещает спокойную осеннюю прохладу: днем воздух прогреется максимум до +17°, а ночью похолодает до +7°.

на прошлой неделе регион уже пережил резкое похолодание, и на этот раз синоптики обещают более спокойную погоду. В течение недели с 20 по 26 октября осадков не прогнозируют, а максимальная дневная температура достигнет +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Харьковской области будут колебаться от +12° до +17°, а ночные — от +7° до +10°.

Во вторник, 20 октября, воздух днем прогреется до +17°, а ночью опустится до +10°. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков.

В среду, 21 октября, дневная температура составит +14°, ночная — +10°. Небо останется облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 22 октября, столбики термометров днем поднимутся до +17°, ночью — до +10°. Облачность малооблачная, без осадков.

В пятницу, 23 октября, температура днем опустится до +12° — самой низкой отметки за неделю, ночью — до +9°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 24 октября, днем воздух прогреется до +15°, а ночью похолодает до +7° — это самая прохладная ночь недели. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, температура удержится на отметке +15° днем и +10° ночью. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В понедельник, 26 октября, воздух прогреется до +17° днем и +10° ночью. Облачность переменная, без осадков.

Самыми теплыми днями недели станут вторник, четверг и понедельник, когда дневная температура достигнет +17°. Самым прохладным будет пятница днем (+12°) и суббота ночью (+7°). Перепад температур за неделю составит 5°, осадков синоптики не прогнозируют на протяжении всего периода.

Поскольку осадков не ожидается, а температура держится в комфортных осенних пределах, жителям области стоит одеваться многослойно — днем можно обойтись легким свитером, а ночью, особенно в субботу, понадобится более теплая одежда. Резких перемен погоды на этой неделе не прогнозируют, поэтому планирование дел на свежем воздухе не требует дополнительных предостережений.

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