Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 16 по 22 жовтня обіцяє затяжні дощі та прохолоду: максимум удень складе +19°, а мінімум — +13°, перепад температур за тиждень сягне 6°.

прогноз тривалих дощів на Харківщині знову підтверджується — синоптики попереджають, що опади супроводжуватимуть мешканців області більшу частину тижня з 16 по 22 жовтня, а температура поступово знижуватиметься.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура у Харківській області протягом тижня коливатиметься від +13° до +19°, а нічна — від +6° до +14°.

У п'ятницю, 16 жовтня, в області буде хмарно, повітря вдень прогріється до +19°, а вночі похолодає до +12°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, збережеться хмарна погода з проясненнями. Вдень термометри покажуть +18°, вночі — +14°. Можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, хмарність із проясненнями триватиме, вдень стовпчики термометрів зафіксують +18°, вночі похолодає до +12°. Синоптики не виключають опадів.

У понеділок, 19 жовтня, небо затягне хмарами, а температура вдень опуститься до +13°, вночі — до +12°. Можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється до +16°, вночі похолодає до +10°.

У середу, 21 жовтня, буде переважно малохмарно. Денна температура утримається на позначці +13°, нічна опуститься до +8°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 22 жовтня, погода залишиться малохмарною, без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15°, а вночі похолодає до +6° — це буде найпрохолодніша ніч тижня.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 16 жовтня, з денною температурою +19°, а найпрохолоднішим удень — понеділок, 19 жовтня, коли повітря прогріється лише до +13°. Перепад денних температур за тиждень становитиме 6°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, суботу, неділю, понеділок та середу.

Оскільки більшу частину тижня у Харківській області прогнозують опади, синоптики радять мешканцям не забувати про парасольку та бути особливо уважними за кермом на мокрій дорозі. У прохолодніші дні, зокрема в понеділок та четвер, варто одягатися тепліше.

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