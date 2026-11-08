Графики отключения света в Кропивницком на неделю с 9 по 15 ноября предусматривают плановые отключения из-за технического обслуживания сетей. Коммунальщики назвали, какие улицы останутся без электроэнергии.

Графики отключения света в Кропивницком на этой неделе снова обновились - плановые работы на электросетях охватят несколько улиц областного центра. Энергетики назвали конкретные адреса и часы отключений, поэтому жителям стоит заранее подготовиться.

Речь о плановых отключениях, связанных с техническим обслуживанием оборудования. Свет будут отключать каждый раз с 08:00 до 17:00 - то есть без электроснабжения отдельные дома останутся около девяти часов подряд.

Об этом сообщает сайт «Кировоградоблэнерго». Основные работы запланированы на 10 и 11 ноября - оба дня адреса одинаковые.

Где не будет света 10 и 11 ноября

10 и 11 ноября с 08:00 до 17:00 обесточат такие адреса в Кропивницком:

ул. Садовая: 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 112А, 114, 114А, 143, 90К, 92, 94, 96, 96А, 98, 98А;

ул. Бобринецкий шлях: 58/49, 60/32;

ул. Светланы Барабаш: 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47;

ул. Дорогого Семена: 13, 14/16, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Обратите внимание: больше всего адресов в списке занимает улица Садовая - там отключение затронет свыше 20 домов. Жителям этих адресов советуют зарядить телефоны и павербанки еще с вечера.

Что будет дальше

Следующее плановое отключение в Кропивницком состоится 16 ноября - эта дата уже выходит за пределы недели с 9 по 15 ноября. В тот день с 08:00 до 17:00 без света останутся отдельные дома на ул. Бобринецкий шлях (90), пер. Санаторный (55), а также большой перечень адресов на ул. Николая Михновского (6-9, 11-32, 33а, 34-58 и другие), пер. Бережный (1, 1а, 2, 4-9, 10-26, 16а, 28, 29) и пер. Масляниковский (24).

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком на 3 ноября.

Как сообщала Politeka, отключение света в Кропивницком со 2 по 8 ноября.