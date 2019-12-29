Погода в Украине 29 декабря буквально «сорвется с цепи» и покажет всем свой зимний нрав

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, влажная погода и похолодание охватит буквально всю территорию страны. Воздух будет охлаждаться, а осадки на дорогах будет видны все сильнее. Это может создать опасную дорожную ситуацию.

Повсюду, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей будет снег. На Прикарпатье он будет даже обильный. А вот в Одесской, Николаевский, Кировоградской и Днепропетровской областях стоит ожидать дождей.

Средняя температура будет от 3 мороза до 2 тепла. В Карпатах стоит ожидать 7011 мороза.

В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, будет небольшой снег и гололед. Температура в дневное и ночное время будет в пределах 0-2 мороза.

Как сообщалось ранее, погодные условия в Украине в ближайшее время усложнятся.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, сильный ветер 28 декабря, будет задувать на Правобережной Украине в результате противостояния мощной антициклонической области, которая сильно будет давить, с двумя центрами - Wiltrud над Скандинавией, и Vanessa над Испанией, и восточным циклоном Ailton, который будет опираться антициклонам.

Кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская) в субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Соответственно, на дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и, из-за плотных облаков, с плохой видимостью, особенно вечером. Поэтому водителям нужно быть крайне внимательными. Скорее всего, не обойдется без "апокалипсиса" на дорогах с километровыми пробками и авариями.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине.

А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать.

Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон.