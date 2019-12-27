Погодные условия в Украине в ближайшее время усложнятся

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, сильный ветер 28 декабря, будет задувать на Правобережной Украине в результате противостояния мощной антициклонической области, которая сильно будет давить, с двумя центрами - Wiltrud над Скандинавией, и Vanessa над Испанией, и восточным циклоном Ailton, который будет опираться антициклонам.

Кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская) в субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Соответственно, на дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и, из-за плотных облаков, с плохой видимостью, особенно вечером. Поэтому водителям нужно быть крайне внимательными. Скорее всего, не обойдется без "апокалипсиса" на дорогах с километровыми пробками и авариями.

На Востоке Украины, в Днепре, Кропивницкому и их районах, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму прогнозируется преимущественно дождь.

В Киеве в субботу также ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0 + 2 градуса.

29-30 декабря в Украине похолодает, температура воздуха понизится до небольших «минусов». Однако уже днем ​​31 декабря и 1 января снова потеплеет.

Ранее сообщалось, что аномальная зима может стать причиной того, что украинцы весной останутся без целого ряда продуктов. Об этом сообщил кандидат биологических наук Юрий Гамуля.

«То, что сейчас еще нет снега, для озимых негативный фактор. Но, с другой стороны, сейчас идут дожди, и это хорошо. Главная задача снежного покрова - теплоизоляция и накопление влаги, и с точки зрения последней дожди являются неплохой альтернативой. Поэтому озимым пока должно быть комфортно», - отметил он.

В то же время Гамуля утверждает, что ранее цветение для растений является стрессом. Но окончательно утверждать, что украинцы летом останутся без фруктов, пока рано.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине.

А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать.

Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон.