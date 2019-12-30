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Украина перед обменом пленными якобы взяла на себя серьезные обязательства.

Дерзкое заявление сделал официальный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

По его словам, после Нормандского саммита Украина якобы взяла на себя обязательство не возобновлять правовое преследование лиц, которые были освобождены при обмене пленными.

Соратник Владимира Путина утверждает, что официальный Киев взял на себя подобные обязательства на видеоконференции контактной группы, которая состоялась 23 декабря.

"Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – подчеркнул российский дипломат.

Подытоживая, Борис Грызлов также заявил, что Кремль ждет, когда Украина "перейдет к согласованию всех правовых аспектов особого статуса Донбасса", после чего он якобы должен быть внесен в Конституцию.

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Украина намерена добиться возвращения домой еще 300 пленных.

Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская.

Речь идет, в первую очередь, о возвращении пленных с территорий ОРДЛО, контролируемых российско-оккупационными войсками.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, - ред.) и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов...Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", - подчеркнула Лутковская во время общения с журналистами в Борисполе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем микроблоге Twitter добавил, что официальный Киев будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле "всех на всех" на следующих саммитах лидеров стран Нормандской четверки.

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Курс Евро в понедельник, 30 декабря, будет 26,42.

До этого, 29 декабря, курс доллара был на уровне 23,68 за единицу. А евро на уровне 26,42. Такой показатель был и 28 декабря. Ведь торги не проводятся из-за выходных дней. А до них гривна очень сильно упала, ведь доллар был дешевле 22 гривен.

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Владимир Зеленский встретил украинцев в аэропорту, а потом поговорил с прессой. Он отметил, что главное, что украинцы дома

"Добрый вечер, уважаемые украинцы. Я хочу поздравить всех украинцев. Я не знаю, как это назвать. Самое главное, это люди дома. Первая часть, про что договаривались в нормандском формате, выполнена. Мы вернули наших людей, освобождены 81 человек. 76 сейчас в Украине. Шесть остались на временно оккупированной территории, так как там их семьи, если они захотят приехать сюда, мы им обеспечим все, что им нужно", - сказал Зеленский.

Президенту пришлось отвечать на вопросы о беркуте. Зеленский заявил, что таким были условия обмена.

"Да, это условия всех на всех в этом обмене. Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение, решение политическое. Я считаю, что наши военные, наши журналисты, они все герои", - сказал Зеленский.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных

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