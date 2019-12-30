В НБУ ослабили гривну по отношению к доллару на 30 декабря

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 декабря, курс доллара на уровне 23,68. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Курс Евро в понедельник, 30 декабря, будет 26,42.

До этого, 29 декабря, курс доллара был на уровне 23,68 за единицу. А евро на уровне 26,42. Такой показатель был и 28 декабря. Ведь торги не проводятся из-за выходных дней. А до них гривна очень сильно упала, ведь доллар был дешевле 22 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Украине грядут нововведения относительно денежных переводов.

НБУ введет новые тарифы на услуги системы электронных платежей. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы регулятора:

«Мы меняем не просто размеры тарифов, но и философию их формирования», – заявил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк. Известно, что нововведения будут действовать начиная с 24 марта 2020 года и распространяться на тарифы на услуги системы электронных платежей.

Так по словам Нагорнюка, сейчас лицо платит за шесть отдельных услуг, что неудобно, в том числе, касательно затрат процедуры.

Сообщалось, украинцам раскрыли глаза на манипуляции с курсом доллара.

Политический советник, первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (2015-2017) Александр Харебин прокомментировал ситуацию с курсом гривны, который понизился на 30 копеек.

По словам Харебина, снижение курса гривны связано с тем, что, наконец, правительство услышало украинцев и начало правильно реагировать.

"Правительство и Нацбанк услышали мольбы владельцев долларов, мольбы производителей продукции, которые теряют на ревальвации гривны, а также мольбы министра финансов, потому что на сегодняшний день дыра в бюджете из-за непоступления как раз от укрепления гривны 40 млрд гривен", - сказал советник.

Напомним, доллар и евро затаились, курс валют резко изменится после выходных

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