В НБУ ослабили гривну по отношению к доллару на 30 декабря
Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 декабря, курс доллара на уровне 23,68. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Курс Евро в понедельник, 30 декабря, будет 26,42.
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До этого, 29 декабря, курс доллара был на уровне 23,68 за единицу. А евро на уровне 26,42. Такой показатель был и 28 декабря. Ведь торги не проводятся из-за выходных дней. А до них гривна очень сильно упала, ведь доллар был дешевле 22 гривен.
Ранее мы сообщали, что в Украине грядут нововведения относительно денежных переводов.
НБУ введет новые тарифы на услуги системы электронных платежей. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы регулятора:
«Мы меняем не просто размеры тарифов, но и философию их формирования», – заявил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк. Известно, что нововведения будут действовать начиная с 24 марта 2020 года и распространяться на тарифы на услуги системы электронных платежей.
Так по словам Нагорнюка, сейчас лицо платит за шесть отдельных услуг, что неудобно, в том числе, касательно затрат процедуры.
Сообщалось, украинцам раскрыли глаза на манипуляции с курсом доллара.
Политический советник, первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (2015-2017) Александр Харебин прокомментировал ситуацию с курсом гривны, который понизился на 30 копеек.
По словам Харебина, снижение курса гривны связано с тем, что, наконец, правительство услышало украинцев и начало правильно реагировать.
"Правительство и Нацбанк услышали мольбы владельцев долларов, мольбы производителей продукции, которые теряют на ревальвации гривны, а также мольбы министра финансов, потому что на сегодняшний день дыра в бюджете из-за непоступления как раз от укрепления гривны 40 млрд гривен", - сказал советник.
Напомним, доллар и евро затаились, курс валют резко изменится после выходных
А еще Politeka писала, что черный день для гривны, курс доллара внезапно изменился
Также Politeka сообщала, что в НБУ наконец проговорились, каким будет курс в январе