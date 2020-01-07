Украинцы будут получать "вторую" пенсию: что это значит и когда заработает

Появились подробности запуска второго уровня пенсионной системы в Украине.

В том случае, если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

В документе также прописано, что в этом случае работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. При желании работник может самостоятельно увеличить размер своих взносов.

Работодатель, в свою очередь, обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

В документе также прописано, что участники системы будут иметь право на получение средства пенсионных накоплений единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Доллар и евро готовятся к скачку: официальный курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 7 января готовит неожиданное, ведь доллар и евро временно застынут на месте.

Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Так, 100 долларов в обменниках будет стоить 2368,62 гривны. А 100 евро обойдутся в 2642,2 гривны.

Однако уже в четверг, 8 января, валюта продолжит падение.

100 долларов обойдутся в 2367,85 гривен. А 100 евро будут торговаться по 2639,32 гривны.

Оккупанты пошли в атаку и расстреляли ВСУ из минометов: фатальные подробности

Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции ВСУ.



Военные сообщили, что 6 января вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" нарушили режим прекращения огня 5 раз.

В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что враг обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями вооружения: минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Увы, но вчера, 6 января в результате вражеского обстрела два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

Путин захватит новые города, украинцев предупредили о катастрофе: Готовы к наступлению...

Владимир Путин может начать новую военную агрессию не только на Донбассе, но и в других украинских регионах.

Подобное мнение озвучил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

По его словам, на данный момент в зоне риска находятся Полтава, Суммы и Харьков, поскольку там может начаться новая военная операция Кремля.

"Это может случиться только в особых ситуациях, которые пока очень далеки. Но планы наверняка есть – на то он и Генштаб, чтобы их разрабатывать. Есть наготове 150 дивизия 8-й гвардейской армии", - утверждает военный аналитик.

Подытоживая, Павел Фельгенгауэр перечислил российские военные подразделения, готовые к наступлению на территории Украины.

"8 гвардейская армия нацелена на Донбасский фронт. Есть корпус в Крыму, который как бы приписан к Черноморскому флоту, но там есть новейшие танки. Они тоже смогут наступательно действовать. Если надо гарантировать, что Запад не займет плацдармы в Полтаве, Сумах и Харькове? Значит надо туда идти, то есть, выходить к Днепру на всем его протяжении", - резюмировал аналитик.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса