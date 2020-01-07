Курс валют в Украине 7 января готовит неожиданное, ведь доллар и евро временно застынут на месте

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Так, 100 долларов в обменниках будет стоить 2368,62 гривны. А 100 евро обойдутся в 2642,2 гривны.

Однако уже в четверг, 8 января, валюта продолжит падение. 100 долларов обойдутся в 2367,85 гривен. А 100 евро будут торговаться по 2639,32 гривны.

Ранее мы сообщали, что доллар наносит новый удар, украинцам пора забывать о "сладком курсе".

Средний курс доллара в Украине в 2020 году будет 25 грн/$. Такой прогноз озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Эксперт утверждает, что укрепление курса в 2020 году будет более значительным, чем предполагается на данный момент.

"В целом, курс будет зависеть от притока валюты по финансовому счету. В частности, всех волнует вопрос, как повлияет на рынок ожидаемое ослабление интереса нерезидентов к ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа). Понятно, что по мере снижения ставок на ОВГЗ, приток валюты, связанный с покупкой гривны для дальнейшего приобретения ОВГЗ будет снижаться, поэтому можно предполагать, что ревальвационное давление будет снижаться", – считает аналитик.

Сообщалось, что эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов.

Напомним, гривна остановила наступление, курс валют застынет

А еще Politeka писала, что курс валют снова удивит украинцев

Также Politeka сообщала, что курс доллара нанес сокрушительный удар по Украине