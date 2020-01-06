Вера Балабух удивила прогнозом погоды на лето 2020

Погода в 2020 году в Украине будет во многом похожа на прошлогоднюю. Ожидается даже еще более жаркое лето, резкие изменения температуры, мало осадков, но в то же время ливни, грозы и шквалы. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, сообщают Чрезвычайные новости.

Она призналась, что по наблюдениям, время от 2015 года выдалось для украинского климата самым жарким за всю историю существования гидрометеорологического института. Ожидается, что прошлый год может оказаться за всю историю самым жарким, ведь тогда было несколько мощных теплых волн, что часто поднимало температуру воздуха на 15 градусов выше нормы.

По прогнозу, глобальные процессы вряд ли пойдут на спад, и придет похолодание.

"в Течение последних пяти лет концентрация парниковых газов в атмосфере повысились до рекордных уровней, что свидетельствует о сохранении тенденции к потеплению в течение ближайших лет и, наверное, десятилетий. Поэтому 2020 год, вероятно, не будет исключением. Нас ждут новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", – ошарашила печальными фактами Балабух.

Напомним, что в 2020 году весна в Украине ожидается затяжная. Синоптики объяснили, что такая погода будет из-за смещения сезонных процессов.

Народный синоптик Леонид Горбань заявив, что в начале марта в Украине будут морозы, а также снегопады. Первый месяц весны будет облачным. Со второй его половины в Украине немного потеплеет, но пойдут дожди. Первые настоящие признаки весны в стране ожидаются только после 25 марта.

Также важно отметить, что стало известно, что украинцам ждать 2020 года. Такой прогноз озвучил астролог и эксперт Влад Росс. По его словам, только весной 2020 года возможны вспышки недовольства отдельной части общества, но год в целом будет спокойным и мирным.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

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