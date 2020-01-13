2020 – високосный год. В этом году февральский месяц растянется на 29 дней. Это значит, что десятки украинских малышей появятся на свет 29 февраля – день, который бывает только раз в четыре года.

Високосный год всегда связывали со множеством суеверий и примет. Наши предки считали его плохим, поэтому не планировали на этот год никаких важных событий. Если же на високосный год выпадало рождения ребенка, считалось, что у него будет тяжелая судьба, проблемы со здоровьем и удачей. Но еще больше суеверий связано с детьми, которые родились в «ускользающий» день – 29 февраля.

Интересно, что ранее родителям разрешали сменить дату рождения ребенка, если он рождался 29 февраля. Например, в СССР позволялось выбрать 28 февраля или 1 марта в качестве замены несчастливому дню. Сегодня же такого подарка украинским родителям не делают. Как известно, в больницах сейчас указывают в документах точную дату рождения ребенка. Эта дата переносится в свидетельство о рождении.

Поэтому деткам, рожденным 29 февраля, придется праздновать день рождения всего один раз в четыре года.

Стоит отметить, что в современном мире далеко не все родители переживают по поводу 29 февраля. Многие, наоборот, мечтают родить ребенка именно в этот день. Считается, что эта дата может мистическим образом отражаться на внешности человека, ведь формально он младше своих сверстников в четыре раза. По словам эзотериков, люди, рожденные 29 февраля, надолго остаются молоды телом и душой.

Астрологи, в свою очередь, отмечают, что дети, рожденные в 29 день февраля, очень впечатлительны и восприимчивы. У них отменное воображение и фантазия. У родившихся в високосный год сильно развита интуиция. Кроме этого, такие дети с юного возраста ощущают свою исключительность благодаря своей дате рождения.

Детей, рожденных в високосный год называют такиже избранными судьбой. Люди, появившиеся на свет в високосный год, выделяются ярким умом и талантом, они обладают качествами лидера, поэтому с легкостью становятся главами семей, компаний и даже государств. Также такие люди отличаются коммуникабельностью и могут достигать невероятных высот в карьере.

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