Новий 2020 рік білого Пацюка, згідно з прогнозами астрологів, обіцяє бути вдалим, але багатьох лякає те, що він високосний

Вважається, що високосний рік приносить неприємності, стихійні лиха та катастрофи. Що ж відбувається насправді? Давайте розбиратися.

Як відомо, високосним вважається рік, який довший на один день попереднього. Трапляється він раз у чотири роки.

Зазначимо, високосний рік має дуже велике значення. Адже, якщо б ми щорічно відраховували по 365 днів, то незабаром пори року помінялися б місцями, і календарні зима, весна, літо і осінь зовсім не сответствали б того, що відбувалося б за вікном.

Справа в тому, що астрономічний рік, за який планета робить повний оборот навколо Сонця, дорівнює 365 діб і 6 годин. Тому за чотири роки накопичується один зайвий день.

Що ж стосується візьме, то тим, хто в них вірить, слід відкласти на наступний рік покупку квартири і переїзд, не брати великих кредитів, не міняти роботу. А ще – нікому не розповідати про свої плани на рік – інакше не збудуться. І навіть по гриби краще не ходити. Нібито у високосний рік вони вбирають з землі все негативне.

Згідно з прикметами, не варто у високосний рік навіть відзначати випадання першого зуба у дитини. Інакше згниють всі інші.

Вважається, що у високосний рік не можна гадати, тому що вся негативна енергія може сконцентруватися на гадающем, та пророкування долі обернутися низкою невдач. Також свідчення ворожінь можуть бути невірними, заплутаними.

Багато вірять, що весілля, зіграні у високосний рік, принесуть нещастя, а народжена дитина знайде сумну долю. Але є і зворотна прикмета — не можна розлучатися, тому що наступний шлюб чи відносини будуть нещасливими, розведені можуть захворіти. При цьому статистика показує, що шлюби, укладені у високосні роки, розпадаються не частіше за інших.

Якщо весілля і похід за грибами можна відкласти, то з народженням дитини все зовсім вже радикально. Ось можна переглянути список тих, хто з'явився на світ саме у високосний рік. Серед них Девід Копперфільд, Ніколас Кейдж, Рассел Кроу, Моніка Белучи, Кіану Рівз, Х'ю Джекман, Уїлл Сміт, Кім Кардашьян, Марк Цукерберг, Павло Дуров і багато інших. Президент Росії Володимир Путін також народився саме у високосний рік.

Додамо, що з точки зору християнства – забобони – це гріх. Церква наголошує, що ніяких заборон на одруження, вінчання, і вже тим більше народження дітей, бути не може.

Варто також відзначити, що астрологи в цьому питанні дотримуються здорового глузду і думки про те, що нещасливий високосний рік просто забобон, оскільки для виконання волі долі не має особливого значення кількість днів у році.

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