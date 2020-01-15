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Скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья..."

Глава Министерства юстиции Денис Малюська за три месяца чиновник выписал себе премий на сумму в 194 400 гривен. В октябре 2019 Малюська выписал себе 56 тысяч премии, в ноябре – 67,2 тысячи гривен. Столько же он получил в декабре.

Уточняется, что оклад чиновника составляет 16 тысяч гривен. Другими словами, его премия превышает оклад в 11,9 раз.

Более того, заработная плата за декабрь Малюська составила 226 тысяч гривен. Его заместители получили от 90 до 153 тысяч гривен.

Именно этот министр жаловался журналистам, что получает маленький оклад.

За эти деньги, по словам Малюська, сложно содержать семью с четырьмя детьми в Киеве.

Химический завод взорвался, ядовитый дым окутал город, все в огне

Мощный взрыв в одном из городов буквально «поставил на уши» жителей, которых просят не выходить на улицы.

«Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании. Спасатели рекомендуют людям не выходить из дома», - говорится в сообщении СМИ.

Уточняется, что людей в ближайшее время просят не открывать окна в домах, пока не появится точная причина инцидента.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали 14 человек. На месте ЧП работают экстренные службы.

Доллар и евро пошли в атаку, гривна летит на дно: точный курс валют

Курс валют в Украине на 15 января прервет тенденцию падения, поскольку гривна резко сдаст позиции.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, стоимость 100 долларов будет составлять 2402,57 гривен (+9,82)

В то же время, согласно прогнозу НБУ, курс 100 евро остановится на показателе в 2668,89 гривен (+6,84).

Напомним, затишье для доллара и евро, НБУ поразил новым курсом валют: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, доллар рванул вверх, курс валют удивил новыми качелями: на сколько прогнулась гривна.

Также Politeka писала, что доллар не удержался и вновь рухнул вниз, гривна торжествует.