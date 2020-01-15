Скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья..."
Глава Министерства юстиции Денис Малюська за три месяца чиновник выписал себе премий на сумму в 194 400 гривен. В октябре 2019 Малюська выписал себе 56 тысяч премии, в ноябре – 67,2 тысячи гривен. Столько же он получил в декабре.
Уточняется, что оклад чиновника составляет 16 тысяч гривен. Другими словами, его премия превышает оклад в 11,9 раз.
Более того, заработная плата за декабрь Малюська составила 226 тысяч гривен. Его заместители получили от 90 до 153 тысяч гривен.
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Именно этот министр жаловался журналистам, что получает маленький оклад.
За эти деньги, по словам Малюська, сложно содержать семью с четырьмя детьми в Киеве.
Химический завод взорвался, ядовитый дым окутал город, все в огне
Мощный взрыв в одном из городов буквально «поставил на уши» жителей, которых просят не выходить на улицы.
«Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании. Спасатели рекомендуют людям не выходить из дома», - говорится в сообщении СМИ.
Уточняется, что людей в ближайшее время просят не открывать окна в домах, пока не появится точная причина инцидента.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали 14 человек. На месте ЧП работают экстренные службы.
Доллар и евро пошли в атаку, гривна летит на дно: точный курс валют
Курс валют в Украине на 15 января прервет тенденцию падения, поскольку гривна резко сдаст позиции.
Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
Так, стоимость 100 долларов будет составлять 2402,57 гривен (+9,82)
В то же время, согласно прогнозу НБУ, курс 100 евро остановится на показателе в 2668,89 гривен (+6,84).
Напомним, затишье для доллара и евро, НБУ поразил новым курсом валют: к чему готовиться украинцам.
Как сообщала Politeka, доллар рванул вверх, курс валют удивил новыми качелями: на сколько прогнулась гривна.
Также Politeka писала, что доллар не удержался и вновь рухнул вниз, гривна торжествует.