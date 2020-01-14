От взрыва стало так светло, будто сейчас день!

Мощный взрыв в одном из городов буквально «поставил на уши» жителей, которых сейчас просят не выходить на улицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании. Спасатели рекомендуют людям не выходить из дома», - говорится в сообщении.

Уточняется, что людей в ближайшее время просят не открывать окна в домах, пока не появится точная причина инцидента.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали от четырех до шести человек. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Как сообщалось ранее. на нефтеперерабатывающем заводе в РФ произошло ЧП. После взрыва загорелась установка по переработке дизельного топлива на площади 200 кв. метров.

Происшествие в Ухте поставило регион на уши, по данным оперативников, прогремел не один, а сразу два взрыва и ударная волна дошла и до соседнего Сосногорска:

«Один человек пострадал после взрыва и пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода», - заявили власти края.

Также известно, что позже площадь пожара на НПЗ «Лукойла» выросл до 1000 кв метров. В МЧС РФ сообщали местным журналистам, что на заводе в Ухте произошли хлопки и на предприятии горит установка по переработке дизельного топлива.

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