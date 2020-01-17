Один из знаков зодиака в феврале ждут неудачи по всем фронтам

Астрологи предупредили, кого ожидают неприятности в феврале 2020 года

Быть активными в феврале смогут только представители водяных и земных знаков. Такой прогноз дали астрологи. По словам специалистов, в феврале звезды сулят удачу Овнам, Тельцам, Девам и Весам. А вот Стрельцам, наоборот, не повезет. Они станут главными лузерами февраля.

Овен

Овнов ждут успехи во всех начинаниях. Возможна премия или даже повышение зарплаты. Но распоряжаться деньгами нужно с умом.

Телец

Оправданный риск принесет успех. В феврале у вас все получится. Смело планируйте отпуск.

Дева

Не стоит ждать перемен в личной жизни. Все будет спокойно. А вот на работе может случиться непредвиденное. Возможен карьерный рост или смена работы.

Близнецы

У Близнецов февраль станет неудачным в рабочих вопросах. Вас могут подставить коллеги. В любовной сфере тоже ожидаются неприятности и ссоры.

Лев

У Львов февраль будет не самым удачным месяцем в плане отношений с любимыми. Астрологи советуют быть сдержанными и по возможности отдохнуть от своего партнера.

Стрелец

У Стрельцов – неудачи по всем фронтам. Начнет сдавать здоровье, появятся проблемы на работе. Звезды не расположены к этому знаку в феврале, поэтому астрологи советуют переждать бурю. И не принимать никаких важных решений.

Козерог

Козероги будут сильно уставать в первой половине месяца. Если есть возможность – возьмите отпуск. В противном случае вас ждут проблемы со здоровьем.

Рак

В феврале Раки будут делать свое любимое дело – плыть по течению. Для этого знака звезды приготовили спокойный период.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам чаще выходить в люди, иначе ничего интересного в их жизни не произойдет.

Водолей

В феврале Водолеям нужно посвятить время себе. В связи с этим ожидаются непредвиденные расходы.

Рыбы

Этому водному знаку в феврале нужно остерегаться необдуманных решений и перепадов настроения.

Напомним, что три знака Зодиака начнут новую жизнь уже в январе: кого ждет сказочная удача.

Как сообщала Politeka, астролог назвал главного везунчика 2020 года: «Попрет удача во всем».

Также Politeka писала, что названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.