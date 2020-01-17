Астрологи предупредили, кого ожидают неприятности в феврале 2020 года
Быть активными в феврале смогут только представители водяных и земных знаков. Такой прогноз дали астрологи. По словам специалистов, в феврале звезды сулят удачу Овнам, Тельцам, Девам и Весам. А вот Стрельцам, наоборот, не повезет. Они станут главными лузерами февраля.
Овен
Овнов ждут успехи во всех начинаниях. Возможна премия или даже повышение зарплаты. Но распоряжаться деньгами нужно с умом.
Телец
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Оправданный риск принесет успех. В феврале у вас все получится. Смело планируйте отпуск.
Дева
Не стоит ждать перемен в личной жизни. Все будет спокойно. А вот на работе может случиться непредвиденное. Возможен карьерный рост или смена работы.
Близнецы
У Близнецов февраль станет неудачным в рабочих вопросах. Вас могут подставить коллеги. В любовной сфере тоже ожидаются неприятности и ссоры.
Лев
У Львов февраль будет не самым удачным месяцем в плане отношений с любимыми. Астрологи советуют быть сдержанными и по возможности отдохнуть от своего партнера.
Стрелец
У Стрельцов – неудачи по всем фронтам. Начнет сдавать здоровье, появятся проблемы на работе. Звезды не расположены к этому знаку в феврале, поэтому астрологи советуют переждать бурю. И не принимать никаких важных решений.
Козерог
Козероги будут сильно уставать в первой половине месяца. Если есть возможность – возьмите отпуск. В противном случае вас ждут проблемы со здоровьем.
Рак
В феврале Раки будут делать свое любимое дело – плыть по течению. Для этого знака звезды приготовили спокойный период.
Скорпион
Астрологи советуют Скорпионам чаще выходить в люди, иначе ничего интересного в их жизни не произойдет.
Водолей
В феврале Водолеям нужно посвятить время себе. В связи с этим ожидаются непредвиденные расходы.
Рыбы
Этому водному знаку в феврале нужно остерегаться необдуманных решений и перепадов настроения.
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